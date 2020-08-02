"المسؤولية الاجتماعية" بالرياض ينفذ 4 برامج  متنوعة في أيام العيد

★ ★ ★ ★ ★

استفاد منها أكثر من 100 طفل وطفلة و120 أسرة متعففة و75 مسنًا

نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية عددًا من البرامج المجتمعية برعاية ودعم من شركة السيف والتي تهدف إلى خدمة المجتمع وخصوصًا ذوي الظروف الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حيث نفذ المركز برنامج (ابتسامة يتيم) والذي يهدف إلى إدخال البسمة والسرور على الأطفال الأيتام من خلال يوم مفتوح لهم وبرنامج ترفيهي متكامل استفاد منه أكثر من ١٠٠ طفل يتيم قضوا لحظات ممتعة وتم تقديم وجبات لهم وتسليم كل طفل هدية مع عيدية خاصة.

كما نفذ المركز برنامج (السلة الغذائية) والذي يهدف إلى تزويد عددٍ من الأسر المتعففة بسلال غذائية بهدف تزويدهم باحتياجات العيد الأساسية من التموينات الغذائية واستفاد منه ١٢٠ أسرة متعففة في عددٍ من الحارات المحتاجة. كما نفذ المركز برنامج (عيدكم معنا أحلى) والذي يهدف إلى مشاركة كبار السن فرحتهم بعيد الأضحى المبارك من خلال برنامج ترفيهي شمل عددًا من كبار السن في دار المسنين بالرياض وكذلك شمل عددًا من المسنين في منازلهم بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال برنامج الطب المنزلي، واستفاد منه أكثر من ٧٥ مسنًا كما تم تقديم الهدايا لهم بالإضافة إلى عيديات خاصة.

ونفذ المركز برنامج (عيدك علينا) والذي يهدف إلى مشاركة عددٍ من المنومين في المستشفيات وخصوصًا الأطفال فرحة العيد من خلال رسم الابتسامة عليهم ببرنامج ترفيهي وتقديم الهدايا لهم وتحقيق بعض أمنياتهم التي يرغبون بها في هذه المناسبة واستفاد منه ٩٠ شخصًا من المنومين، برعاية شركة السيف تفعيلاً لمسؤوليتها الاجتماعية وتأكيدًا لريادتها في هذا الجانب وإشارة إلى تميزها في انتهاج هذا الطريق الذي يخدم المجتمع.

وصرح إبراهيم ناصر المعطش بأن المركز دأب على مشاركة المجتمع بعددٍ من البرامج التي تهدف لخدمة فئات خاصة تستحق هذا الدعم ورسم خطط برامجية لها ومشاركتها فرحة عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك وزارة الصحة بالتنسيق العالي معهم لتنفيذ هذه البرامج والاستفادة منها مع عمل وتطبيق جميع الاحترازات المطلوبة بسبب فيروس كورونا. وأضاف المعطش أن المركز لا يتوانى في تقديم كل ما فيه فائدة للمجتمع كونه ركيزة أساسية في تقديم خدماته وتلمس احتياجاته وتقديم برامج تُسهم في تنميته وعمل حراك مجتمعي يستفيد منه الجميع.

المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية