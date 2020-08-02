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مع "أبشر".. بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر عنوانك الوطني

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من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية

مع

قالت الأحوال المدنية‏ إن مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت: "من الخدمات: تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات".

منصة أبشر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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