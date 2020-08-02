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"آل الشيخ": نجاح الحج الاستثنائي نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين والمتابعة الدؤوبة لولي عهده

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"آل الشيخ": نجاح الحج الاستثنائي نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين والمتابعة الدؤوبة لولي عهده "آل الشيخ": نجاح الحج الاستثنائي نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين والمتابعة الدؤوبة لولي عهده
وزير الشؤون الإسلامية أعلن نجاح خطة الوزارة بموسم حج هذا العام عقب ختام المناسك

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نجاح خطة الوزارة في حج هذا العام عقب ختام المناسك وسط منظومة خدمات متكاملة، قدمتها اللجان العاملة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

جاء ذلك في تصريح صحفي له بهذه المناسبة، أكد فيه أن ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله -عز وجل-، ثم بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله -، وبمتابعة دؤوبة من سمو ولي عهده الأمين الأمير الشهم محمد بن سلمان - أدام الله توفيقه -، اللذين يقفان خلف كل نجاح لأعمال الوزارات والجهات الحكومية والأهلية العاملة في موسم الحج.

وبيّن أن التحديات التي خالطت حج هذا العام في ظل جائحة كورونا تجلّت بفضل الله، ثم بتعاون جميع الجهات الحكومية الصحية والأمنية والخدمية التي سخرت إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية لإنجاح موسم حج هذا العام، وخدمة حجاج بيت الله الحرام وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله ورعاهم- الرامية لمزيد من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

ولفت إلى أن ضربت أروع الأمثلة في التنظيم والعمل الدؤوب الناجح المخلص لتوفير جميع وسائل الراحة للحجاج وفق تطبيق والاحترازات الصحية لضمان سلامة الجميع.

ونوه بما قدمه العلماء والدعاة المشاركون ببرامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، ومنسوبو فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في تهيئة المساجد بمنطقة المشاعر المقدسة، والعناية بها، وتعقيمها، ومتابعة مشاريع الصيانة والتشغيل فيها.

وأشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمستوى الخدمات التقنية المتنوعة التي قدمتها الوزارة لتحقيق رسالتها وأهدافها في خدمة الدعوة، ونشر الوعي بين الحجاج بما يتوافق مع تحقيق التباعد الجسدي طوال موسم الحج.

وجدّد الوزير آل الشيخ التشديد على أن النجاحات التي تحققت هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة هي بفضل الله، ثم بالتوجيهات السديدة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الحثيثة من سمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ لتوفير أفضل الخدمات لضمان صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في حج هذا العام.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح الحج هذا العام، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا الغالية وهي بعز ورفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يرفع عن بلادنا وسائر بلاد العالم الأوبئة والأمراض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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