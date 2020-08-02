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تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية.. انطلاق فعاليات مهرجان شاطئ أملج

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بألعاب "الجت سكي" و"الجت بوت" وبمشاركة أبطال سعوديين

تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية.. انطلاق فعاليات مهرجان شاطئ أملج

انطلقت في محافظة أملج أمس فعاليات النسخة الثانية من مهرجان "شاطئ أملج 2020م" للرياضات البحرية الذي تنظمه مؤسسة وطنية تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبرعاية محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، وحضور أمين لجنة التنمية السياحية رئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني، وذلك على الشاطئ المفتوح بمتنزه الدقم السياحي.
واشتملت الفعاليات على عروض (الجت سكي) و(الجت بوت) بمشاركة أبطال سعوديين في هذه الرياضة حاصلين على بطولات ومشاركات دولية، وأتاحت فعاليات المهرجان لمرتادي الشاطئ تجربة الأجواء البحرية من خلال تأجير (الدبابات) البحرية والقوارب السريعة والألعاب البحرية الحماسية المثيرة والمختلفة.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن الفعاليات يُشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بأملج الذي يؤدي جهوداً مميزة وتفاعلاً كبيراً مع الفعاليات ويُنظّم عمل المرسى البحري الخاص بالمهرجان وإصدار التصاريح البحرية للزوار بعد التأكد من تحقيق الاشتراطات اللازمة للسلامة البحرية، وتحقيق التباعد الجسدي وتوعية الزوار بذلك لضمان سلامتهم، إضافة لتكثيف وجود الدوريات البحرية داخل البحر والدوريات البرية على الشريط الساحلي وإحداث نقطة لحرس الحدود في مرسى المهرجان تعمل على مدار الساعة.
وأفادت اللجنة أن فعاليات مهرجان "شاطئ أملج 2020م"ستستمر حتى نهاية شهر أغسطس الحالي نظراً لظروف جائحة ، وتأتي فعاليات النسخة الثانية من المهرجان لهذا العام 2020م مقتصرة على الرياضات البحرية فقط لتحقيق التباعد الجسدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة لضمان سلامة مرتادي الفعاليات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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