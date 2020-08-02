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بسبب الضائقة المالية.. " نيمار " خارج حسابات برشلونة

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بسبب الضائقة المالية.. " نيمار " خارج حسابات برشلونة بسبب الضائقة المالية.. " نيمار " خارج حسابات برشلونة
المطلوب 150 مليون يورو لبيع البرازيلي

بسبب الضائقة المالية..

قال رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، إنه من الصعب الآن تعاقد ناديه مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، بسبب الوضع المالي المتأزم نتيجة جائحة كورونا.
وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الأحد: "تفاوضنا مع نيمار في الصيف الماضي، لكننا لن نكرر الأمر هذا الموسم لعدم وجود موارد مالية كافية".
وقررت إدارة النادي الكتالوني صرف النظر عن ضم الجناح البرازيلي، حيث يريد باريس سان جيرمان الحصول على 150 مليون يورو على الأقل لبيعه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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