العراق: 2447 إصابة جديدة و63 وفاة إضافية بكورونا

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إجمالي الإصابات يصل إلى 129151

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 129151 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4868, فيما سُجلت 2611 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 91886 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ 32397 , منهم 498 في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد