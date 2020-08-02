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قائمة العقوبات الأمريكية بموجب "قانون قيصر" بحق اشخاص و كيانات سورية

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قائمة العقوبات الأمريكية بموجب "قانون قيصر" بحق اشخاص و كيانات سورية قائمة العقوبات الأمريكية بموجب "قانون قيصر" بحق اشخاص و كيانات سورية

جي بي سي نيوز :- قال مسؤول حكومي أمريكي كبير، يوم الأربعاء، إن واشنطن فرضت عقوبات على شخص و9 كيانات بموجب "قانون قيصر" ساعدوا في تمويل "حملة الرعب" التي يشنها الرئيس السوري بشار الأسد، حسب تعبيره.

وصرح المسؤول الحكومي بأن إدارة الرئيس دونالد تزعم أن رجل أعمال وشركات يطورون مشروعات في دمشق علي أراضي النازحين.

وشدد على أن واشنطن ستفرض عقوبات على الكيانات السورية التي تدعم حكومة الأسد إلى أن تتوقف عن عرقلة التسوية السياسية للحرب.

وتابع قائلا: "أمريكا ستفرض عقوبات على أي شخص أو كيان يجري معاملات مع نظام الأسد".

ووجه المسؤول الحكومي تحذيرا للمستثمريين في الشرق الأوسطـ، حيث أكد أن الولايات المتحدة ستبدأ بالتحرك لمنع تدفق استثمارات على حكومة الرئيس الأسد.

وفي مايلي القائمة الكاملة للأفراد والكيانات السورية التي أدرجتها الوزارة في إطار "قانون قيصر":

- أشخاص

 

  • حافظ الأسد (نجل الرئيس السوري)
  • كرام الأسد
  • زهير توفيق الأسد
  • وسيم أنوار القطان (رجل أعمال)

 

- كيانات

 

  • الفرقة الأولى الجيش العربي السوري
  • الفرقة الأولى المدرعة
  • شركة آدم التجارة و الاستثمار
  • فندق الجلاء
  • شركة نقطة تقاطع
  • مفروشات لاروسا
  • مول المالكي
  • شركة مروج الشام الاستثمار و السياحة
  • مول قاسيون
  • "شركة تي دبلايو أ"
  • "شركة دبليو ك"
  • مجمع يلبغا

 

- أشخاص حذفوا من قائمة العقوبات

 

  • سعمية صابر حمشو

 

المصدر: رويترز

 

جي بي سي نيوز

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