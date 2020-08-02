أخبار عاجلة

ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم -
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح -
خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها -
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء -
"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات -
تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم -
"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة" -
جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري -
بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حجاج بيت الله يتمون رمي الجمرات الثلاث ويغادرون لأداء طواف الوداع

Print
وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية وتحقيق التباعد المكاني

حجاج بيت الله يتمون رمي الجمرات الثلاث ويغادرون لأداء طواف الوداع

أتم حجاج بيت الله الحرام اليوم -ثاني أيام التشريق- رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

وغادر حجاج بيت الله الحرام اليوم مشعر منى متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع بعد أن أتموا رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1441هـ.

ووثقت وكالة الأنباء أداء الحجاج لرمي الجمرات وما صاحبه من حسن تنظيم وترتيب، حيث تم تفويج ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات على مراحل شهدت التزام الحجاج بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية والبُعد المكاني.

وعبّر ضيوف الرحمن عن مشاعرهم الفياضة بإتمام نسك رمي الجمرات وما قدمته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات خلال أدائهم فريضة الحج.

ونوهوا بالتدابير الوقائية والطبية التي طبقتها المملكة للحفاظ على صحتهم وعلى صحة العاملين معهم.

وقدموا شكرهم لوزارة الحج والعمرة ولجميع الجهات المشاركة في الحج على جهودهم التي بذلوها لخدمتهم وتسهيل حجهم، سائلين الله أن يجزل للجميع الأجر والمثوبة وأن يتقبل منهم حجهم.

حجاج بيت الله يتمون رمي الجمرات الثلاث ويغادرون لأداء طواف الوداع

حجاج بيت الله يتمون رمي الجمرات الثلاث ويغادرون لأداء طواف الوداع

حجاج بيت الله يتمون رمي الجمرات الثلاث ويغادرون لأداء طواف الوداع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لماذا تعرضت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري لانتقادات بعد حديثها عن المنقبات؟

لماذا تعرضت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري لانتقادات بعد حديثها عن المنقبات؟

متفوقة على عدة دول.. السعودية في المرتبة 27 عالمياً بالبنية التحتية الإلكترونية

متفوقة على عدة دول.. السعودية في المرتبة 27 عالمياً بالبنية التحتية الإلكترونية

السعودية "حياة سندي" سفيرة للنوايا الحسنة عامين جديدين باليونسكو

السعودية "حياة سندي" سفيرة للنوايا الحسنة عامين جديدين باليونسكو

خوان كارلوس: الملك الذي غادر بلاده وسط مزاعم فساد مرتبطة بالسعودية

خوان كارلوس: الملك الذي غادر بلاده وسط مزاعم فساد مرتبطة بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية