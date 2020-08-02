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"عداس" يرفع التهاني للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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"عداس" يرفع التهاني للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج "عداس" يرفع التهاني للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
نوّه بتسخير كل الإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للحجاج

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة الملكية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1441هـ.

وأكد حرص القيادة الرشيدة بالإشراف المباشر والمتابعة الدائمة لرعاية شؤون الحجاج والحفاظ على سلامتهم وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير القطاعات العاملة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم؛ امتداداً لنهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الملوك من بعده.

وقال "عداس": ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام 1441هـ أتى بفضل من الله عز وجل ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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