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رئيس البرلمان العربي: نجاح موسم الحج لهذا العام رغم التحديات والظروف الاستثنائية

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رئيس البرلمان العربي: نجاح موسم الحج لهذا العام رغم التحديات والظروف الاستثنائية رئيس البرلمان العربي: نجاح موسم الحج لهذا العام رغم التحديات والظروف الاستثنائية
هنأ القيادة بالإنجاز وثمن جهودها على إقامة فريضة الحج بشكل آمن صحياً

رئيس البرلمان العربي: نجاح موسم الحج لهذا العام رغم التحديات والظروف الاستثنائية

هنأ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظهما الله" بنجاح موسم الحج لهذا العام رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة باستمرار جائحة كورونا على مستوى العالم.
ونوه الدكتور السلمي، بحرص المملكة على إقامة فريضة الحج بشكل آمن صحياً والجهود التي بذلتها وتسخير إمكانياتها وقدراتها لتقديم كافة الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية وسُبل الأمان للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وفق منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وما قدمته لهم من تسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يُسرٍ وسهولة رغم الظروف الاستثنائية والصعبة التي يشهدها العالم أجمع.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن نجاح موسم الحج لهذا العام بالشكل الذي شهده العالم أجمع من أداء الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان متمتعين بما وفرته لهم المملكة من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في كافة الجوانب التي يحتاج إليها الحجاج، تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ومتابعتهما الدائمة وتوجيهاتهما الحثيثة لكافة الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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