شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 250 حادثة سرقة للكيابل

أفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من 7 وافدين من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية، ثبت تورطهم بارتكاب 250 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بمبلغ 3.750.000 ريال.
وقال "الكريديس": الجرائم ارتُكبت في مواقع تابعة لشركة الكهرباء في الأحياء (الصحافة - العليا - الملز - المعذر - منفوحة - العزيزية - الشفاء - ديراب - المنار - النظيم - النسيم - الروضة - الحمراء)، وتم العثور على جزء من المسروقات مخبأة في استراحة بحي الرمال وتم تسليمها للشركة، كما ضبط بحوزتهم أدوات حادة وصلبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم.
وأضاف: تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.
شرطة الرياض