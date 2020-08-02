أخبار عاجلة

ترمب: انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم -
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح -
خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها -
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء -
"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات -
تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم -
"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة" -
جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري -
بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تكريم "الفهيقي" بعدما أمضى 32 عاماً في خدمة الحجاج

Print
رئيس الرقباء تلقى الإشادة من مدير الإدارة العامة للمرور

تكريم

كرّم سعادة اللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور؛ رئيس الرقباء نايف بن مجزع الفهيقي من مرور الجوف، تقديراً لخدماته خلال أعمال الحج على مدار 32 عاماً.

وقال "البسامي": يشرفني أن أقف على أحد أبنائي وأفخر بأن أكون معه في الميدان مثمناً له ولكافة زملائه جهودهم المميزة والمشكورة في تنفيذ العمل على أكمل وجه، وهو مثال حي على الانضباط والأخلاق والتعامل مع الحجاج وزوار بيت الله الحرام وكذلك مع زملائه وقادته.

و أعرب "الفهيقي" عن شكره وتقديره للواء "البسامي" على هذا التكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادة البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير

الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير

حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح

حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح

خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها

خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء

شبكة عيون الإخبارية