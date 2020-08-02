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حرس الحدود بالجبيل ينقذ طفلاً هندياً ومقيماً يمنياً من الغرق

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المتحدث الرسمي يهيب بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر

حرس الحدود بالجبيل ينقذ طفلاً هندياً ومقيماً يمنياً من الغرق

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالجبيل، أمس من إنقاذ طفل هندي الجنسية (8 سنوات) جرفته التيارات البحرية خلال سباحته بشاطئ دارين، ومقيم يمني تعرض لحالة غرق في شاطئ النخيل بالجبيل أثناء سباحته.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، بأنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالجبيل المتضمن استقبالهم اتصالاً على هاتف الطوارئ (994)، من أحد المتنزهين بشاطئ دارين، يفيد بأن التيارات البحرية جرفت طفلا على طوق سباحة، وعلى الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ إلى الموقع، وجرى إنقاذ الطفل، وهو بصحة جيدة حيث تم نقله إلى مستشفى لتلقي الخدمة الطبية.

وأضاف المقدم القريني: كما أنقذت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالجبيل مقيماً (يمني الجنسية)، تعرض لحالة غرق في شاطئ النخيل بالجبيل أثناء سباحته، ونقلته إلى المستشفى لتلقى الخدمة الطبية، وهو بحالة صحية جيدة.

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.

حرس الحدود بالجبيل ينقذ طفلاً هندياً ومقيماً يمنياً من الغرق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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