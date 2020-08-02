حائل تسجل 19 حالة كورونا فقط اليوم.. ومحافظاتها بلا إصابات

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185 متعافيًا من الفيروس.. وحصيلة معدلات الشفاء تبلغ 3560

سجلت منطقة حائل اليوم الأحد، 19 حالة فقط، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل حالة وفاة واحدة، فيما خلت جميع محافظات المنطقة من تسجيل أي حالات جديدة اليوم، وهو مؤشر على انخفاض الحالات.

وارتفع عدد حالات التعافي في المنطقة، حيث تم تسجيل 185 حالة تعافٍ جديدة، بواقع 146 حالة في مدينة حائل، و 16 حالة في محافظة الشملي، و 7 حالات في محافظة موقق، و 5 حالات في محافظة بقعاء، و 5 حالات في محافظة الحائط، وحالتان في محافظة السليمي، وحالتان في محافظة سميراء، وحالة واحدة في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 4261 حالة، وعدد حالات التعافي 3560 حالة، والحالات النشطة 671 حالة، و 26 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد