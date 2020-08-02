94 إصابة جديدة بكورونا في الرياض.. وسط تواصل الانخفاض

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سجلت 336 حالة تعافٍ ليبلغ إجمالي معدلات الشفاء 56,429

سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 94 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 278,835 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 56,532 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الخرج 30 حالة متصدرةً محافظات المنطقة، تلاها وادي الدواسر 8 حالات، أما المجمعة والزلفي فقد تم رصد 7 حالات، بعدها 6 حالات في الدرعية، ثم 5 حالات في السليل، ثم 4 في حوطة بني تميم وعفيف، وأخيراً رصد حالتين في الدلم والمزاحمية والدوادمي.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 336 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 56,429 حالة تعافٍ، وتم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 888 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد