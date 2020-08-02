الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على حافظ الأسد نجل الرئيس السوري

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جي بي سي نيوز :- فرضت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على حافظ الأسد، نجل الرئيس السوري.

كما فرضت الخزانة الأمريكة أيضا عقوبات استهدفت كيانات منها الفرقة الأولى في الجيش السوري والفرقة الأولى المدرعة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على شخص واحد و9 كيانات لإثراءهم النظام السوري من خلال بناء عقارات فاخرة.

وأضافت أن هذا الإجراء هو الثاني الصادر عن وزارة الخزانة بموجب "قانون قيصر"، علما أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد قام في 17 يونيو 2020 بتحديد تسعة أهداف وفقا لـ"قانون قيصر".

وأشارت في البيان إلى أن هذه الأهداف تألفت من أفراد وكيانات يدعمون بنشاط جهود إعادة الإعمار التي وصفتها بـ"الفاسدة".

وأكدت أن إجراءات اليوم تعزز الإجراءات التقييدية ضد دمشق التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وتعزز التزام الحكومة الأمريكية بفرض تكاليف على أولئك الذين يوجهون الأرباح للسلطات السورية.

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية