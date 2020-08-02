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"المدني" يخمد حريقاً في مستودعين بحي المصانع بالرياض

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إجراءات التحقيق حول أسباب الحادث لازالت قائمة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض فجر اليوم الأحد من إخماد حريق في مستودعين متجاورين في حي المصانع بالرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض عن تلقي مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني فجر اليوم بلاغاً حول حريق في حي المصانع، لتنتقل فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحريق في مستودعين متجاورين.

ونظراً لنوع نشاط أحد المستودعين في صناعات البلاستيك، ومستودع "إطارات" نتج عنه تصاعد لهب وأدخنة بكمية عالية، وبذل رجال الدفاع المدني جهوداً مضاعفة في عملية احتواء الحريق ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة لها وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات ولا زالت إجراءات التحقيق حول أسباب الحادث قائمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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