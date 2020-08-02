أخبار عاجلة

الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح -
خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها -
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء -
"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات -
تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم -
"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة" -
جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري -
بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء -
"جان مارك".. سافر إلى لبنان لترميم ما دمّرته الحرب فقُتل في "فاجعة بيروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": عدد المتعافين من في المملكة يتخطى حاجز 240 ألف حالة

Print
"الصحة": عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة يتخطى حاجز 240 ألف حالة "الصحة": عدد المتعافين من في المملكة يتخطى حاجز 240 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2533 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد إلى (240081) حالة.

وأبانت أنه تم تسجيل (1357) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (278835) حالة، من بينها (35837) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2011) حالة حرجة ، فيما بلغ عدد الوفيات (2917) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة.
لافتةً أنه تم إجراء (36666) فحصاً مخبرياً جديداً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية