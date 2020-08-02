أخبار عاجلة

الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح -
خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها -
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء -
"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات -
تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم -
"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة" -
جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري -
بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء -
"جان مارك".. سافر إلى لبنان لترميم ما دمّرته الحرب فقُتل في "فاجعة بيروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت: 463 إصابة جديدة بكورونا

Print
الكويت: 463 إصابة جديدة بكورونا الكويت: 463 إصابة جديدة بكورونا
مجموع حالات الشفاء يبلغ 59.213

الكويت: 463 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 463 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 67911 حالة.

وتم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 457 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن حالات الإصابة الـ463 تضمنت 319 حالة لمواطنين كويتيين و144 حالة لغير الكويتيين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 688 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 59.213 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية