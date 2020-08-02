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الإمارات: 239 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة

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الإمارات: 239 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة الإمارات: 239 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة
لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الإمارات: 239 إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 60,999 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى شفاء 360 حالة ليبلغ عدد المتعافين 54,615 حالة شفاء. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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