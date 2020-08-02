أخبار عاجلة

الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح -
خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها -
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء -
"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات -
تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم -
"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة" -
جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري -
بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء -
"جان مارك".. سافر إلى لبنان لترميم ما دمّرته الحرب فقُتل في "فاجعة بيروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

درجات الحرارة وفرص الهطولات.. تعرف على حالة الطقس في المشاعر المقدسة

Print
درجات الحرارة وفرص الهطولات.. تعرف على حالة الطقس في المشاعر المقدسة درجات الحرارة وفرص الهطولات.. تعرف على حالة الطقس في المشاعر المقدسة
الأرصاد: مؤشر مقياس جودة الهواء في المشاعر المقدسة ومحيط الحرم المكي صحي

درجات الحرارة وفرص الهطولات.. تعرف على حالة الطقس في المشاعر المقدسة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مشعر منى ومكة المكرمة مساء اليوم بمشيئة الله تعالى.


وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم/ ساعة؛ بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.


وأفادت أن درجة الحرارة العظمى في مكة والمشاعر المقدسة 38 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 40 إلى 75%، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.


وأشارت الهيئة إلى أن مؤشر مقياس جودة الهواء في المشاعر المقدسة ومحيط الحرم المكي صحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير

الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير

حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح

حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح

خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها

خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء

شبكة عيون الإخبارية