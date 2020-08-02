أخبار عاجلة

الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح -
خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها -
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء -
"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات -
تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم -
"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة" -
جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري -
بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء -
"جان مارك".. سافر إلى لبنان لترميم ما دمّرته الحرب فقُتل في "فاجعة بيروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شركة تستغل صورة واسم "فايز المالكي" للدعاية.. والفنان يستنجد لإيقافهم

Print
شركة تستغل صورة واسم "فايز المالكي" للدعاية.. والفنان يستنجد لإيقافهم شركة تستغل صورة واسم "فايز المالكي" للدعاية.. والفنان يستنجد لإيقافهم
في واقعة جديدة تضاف إلى مسلسل التضليل بالمشاهير للترويج لمنتجاتهم المجهولة

شركة تستغل صورة واسم

في واقعة جديدة وليست بالأولى، تفاجأ الفنان فايز المالكي، بإحدى الشركات تستغل صورته واسمه لعمل دعاية خاصة بها ولفت الانتباه وكذلك محاولة إيهام العملاء بمدى مصداقية الشركة.

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها "المالكي"، وعبّر خلالها عن مدى استيائه من الشركة التي تستغل اسمه؛ محذرًا متابعيه من الوقوع في الخدعة؛ مشيرًا إلى أنهم يقومون بعمليات نصب، طالبًا المساعدة في إيقافهم.

وانتشرت في الآونة الأخيرة عمليات الترويج لشركات متعددة سواء للتداول عبر الإنترنت أو حتى شراء منتجاتهم مجهولة المصدر، ويتم استخدام صور وأسماء المشاهير في حملاتهم الدعائية دون علمهم؛ حتى يوقعوا الضحية في شباكهم.

وكانت وزارة التجارة، قد حذّرت المواطنين والمقيمين من سعي شركات "الفوركس" إلى الاحتيال والنصب عليهم، ونصحت الجميع عند التعامل مع المؤسسات المالية، أن يحرصوا على التأكد من أنها حاصلة على التراخيص اللازمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير

الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير

حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح

حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح

خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها

خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء

شبكة عيون الإخبارية