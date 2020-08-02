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"واتسآب" تسمح لمستخدميها بتقنية تكتب النهاية لأي "إزعاج"

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"واتسآب" تسمح لمستخدميها بتقنية تكتب النهاية لأي "إزعاج" "واتسآب" تسمح لمستخدميها بتقنية تكتب النهاية لأي "إزعاج"
تحديث جديد يواجه الأمور المزعجة بصورة نهائية وإلى الأبد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" المملوكة لشركة "فيسبوك"، تسمح لمستخدميها بتقنية تكتب النهاية لأي إزعاج.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتسآب" تسمح في تحديث جديد بكتم صوت المجموعات والدردشات الفردية المزعجة بصورة نهائية وإلى الأبد.

ومن المقرر أن يتم اعتماد تلك التقنيات الجديدة عبر "واتسآب" في النسخة التجريبية "بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد".

وستستمح "واتسآب" تحديد المدة التي يمكن من خلالها كتم أي إشعارات من دردشات فردية أو مجموعات لمدد تبدأ من 8 ساعات وتصل إلى عام كامل، وتم إضافة أيقونة "دائمًا" إلى تلك المدد بحيث يتم كتم الإشعارات بصورة نهائية كاملة.

وفي الوقت نفسه، تختبر "واتسآب" فعليًا حاليًا ميزة الرسائل "منتهية الصلاحية" عبر نظام تشغيل "أندرويد".واتساب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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