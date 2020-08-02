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تحفهم عناية الله ورعايته .. ضيوف الرحمن يبدأون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

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تحفهم عناية الله ورعايته .. ضيوف الرحمن يبدأون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق تحفهم عناية الله ورعايته .. ضيوف الرحمن يبدأون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق
وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية مع تحقيق التباعد المكاني بين الحجيج

تحفهم عناية الله ورعايته .. ضيوف الرحمن يبدأون رمي الجمرات ثاني أيام التشريق

بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.


وجاءت تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيًا، بوضع مسارات ملونة محددة تحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1441هـ.


وبعد الانتهاء من الرمي في مشعر منى يتوجه ضيوف الرحمن إلى مقر سكنهم في مشعر منى استعدادًا للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.فريضة الحج مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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