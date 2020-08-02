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جدة.. إغلاق وإنذار وتغريم 22 صالون حلاقة لمخالفة الاحترازات

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جدة.. إغلاق وإنذار وتغريم 22 صالون حلاقة لمخالفة الاحترازات جدة.. إغلاق وإنذار وتغريم 22 صالون حلاقة لمخالفة الاحترازات
حملات تتواصل.. و"القحطاني": المتابعة مستمرة لسلامة المواطن والمقيم

جدة.. إغلاق وإنذار وتغريم 22 صالون حلاقة لمخالفة الاحترازات

واصلت أمانة محافظة جدة؛ ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية، حملاتها لإلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الصحية لمنع انتشار الجديد؛ حيث أنذرت 14 محلًّا من صالونات الحلاقة التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية؛ وذلك من إجمالي 21 موقعًا شملتها الجولات التفتيشية، وجرى إشعارها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

وأفاد رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد بن محمد القحطاني، بأن الفِرَق الميدانية أغلقت ثمانية صالونات مخالفة للإجراءات الاحترازية بالنطاق؛ مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لمتابعة تطبيق التقيد بالإرشادات الصحية العامة، وتشديد الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة؛ حرصًا على سلامة المواطن والمقيم والحيلولة دون انتشار العدوى.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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