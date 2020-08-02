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البحرين تستنكر تصريحات وزير الدفاع التركي تجاه الإمارات

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البحرين تستنكر تصريحات وزير الدفاع التركي تجاه الإمارات البحرين تستنكر تصريحات وزير الدفاع التركي تجاه الإمارات
الخارجية: استفزاز مرفوض يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية

البحرين تستنكر تصريحات وزير الدفاع التركي تجاه الإمارات

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين التصريحات "العدائية لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".


واعتبرت خارجية البحرين التصريحات "استفزازًا مرفوضًا يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية، وتهديدًا مستهجنًا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي".

ووفق وكالة أنباء البحرين أكدت وزارة الخارجية على "تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها صفًا واحدًا مع دولة الإمارات في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الاسلامي، وتمثل تهديدًا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي".البحرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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