أخبار عاجلة

الأرصاد تُصدر تنبيهًا متقدمًا لأمطار غزيرة على عسير.. و"المدني" يتفاعل بتحذير -
حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح -
خريطة "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني".. هذه غزارتها وهنا مناطقها -
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى الثامنة مساء -
"مدني مكة المكرمة" يحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بالتعليمات -
تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم -
"مودرنا" تعلن سعر لقاح كورونا المرتقب.. أقل من قيمته "لفترة محددة" -
جريمة بشعة تهز مكة ليلًا.. مواطن يقتل زوجته بآلة حادة ثم شقيقه بسلاح ناري -
بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء -
"جان مارك".. سافر إلى لبنان لترميم ما دمّرته الحرب فقُتل في "فاجعة بيروت" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

4399 أضحية تستقبلها مسالخ السيح في أول وثاني أيام العيد

Print
4399 أضحية تستقبلها مسالخ السيح في أول وثاني أيام العيد 4399 أضحية تستقبلها مسالخ السيح في أول وثاني أيام العيد
إدارة صحة البيئة اتخذت كل التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة

4399 أضحية تستقبلها مسالخ السيح في أول وثاني أيام العيد

شهدت مسالخ مدينة السيح، أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تنظيمًا انسيابيًّا مميزًا، وسط ارتياح من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدماتها، واستقبلت المسالخ خلال يومين (4399) أضحية.

‏واستنفرت مسالخ السيح جميعَ طاقاتها البشرية والآلية لخدمة المواطنين والمقيمين بمتابعة متواصلة من بلدية الخرج ممثلة في إدارة صحة البيئة، من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية؛ للتأكد من مدى التزام مقاولي المسالخ بما يُطلب منهم من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش والالتزام بالتسعيرة الخاصة، وتنظيم دخول الأضاحي.

واتخذت إدارة صحة البيئة كل التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة في جميع المسالخ؛ لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي، وتعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، من خلال التزام العاملين بالمسالخ بارتداء الكمامات والقفازات وغطاء الرأس، وتعقيم أدوات الذبح بصفة مستمرة، وتنبيه الجزارين بأن تكون هناك مسافة كافية بينهم، وضرورة غسل وتنظيف الأيدي بالمعقمات ومواد التطهير وفق الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، وتأمين المعقمات في مرافق المسالخ بما يشمل صالات انتظار المواطنين والمقيمين.عيد الأضحى المبارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

الصين: 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية