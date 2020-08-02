حريق ضخم بجنوب كاليفورنيا يجبر الآلاف على ترك منازلهم

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أعمدة كثيفة من الدخان تملأ الأجواء فوق تلك المنطقة الجبلية

قالت إدارة الإطفاء بمقاطعة ريفيرسايد في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن نحو 8 آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم أمس بعد انتشار حريق غابات عبر أكثر من 4 آلاف فدان.

ووفق روسيا اليوم تم الإبلاغ عن هذا الحريق يوم الجمعة في بلدة شيري فالي، التي تقع على بعد نحو 75 ميلاً شرقي لوس أنجلوس ودمر منزل عائلة واحدة على الأقل بحلول مساء السبت.

وأظهرت صور وزعتها إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفيرسايد على "تويتر" يوم السبت أعمدة كثيفة من الدخان تملأ الأجواء فوق تلك المنطقة الجبلية.

وقالت الإدارة إنه تم إبلاغ سكان 2586 منزلاً بضرورة إخلاء منازلهم.كاليفورنيا