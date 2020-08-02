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تسجيل حالتي اصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 حالة شفاء في الاردن

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تسجيل حالتي اصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 حالة شفاء في الاردن تسجيل حالتي اصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 حالة شفاء في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم حالتا إصابة خارجيّتان بفيروس كورونا المستجدّ، وهما لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمَين عبر حدود العمري.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1193) حالة.
و سُجِّلت أيضاً (12) حالة شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.
تمّ إجراء (5371) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (597895) فحصاً.

إجراءات أخرى:
 بحلول عيد الأضحى المبارك، تدعو وزارة الصحّة المواطنين إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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