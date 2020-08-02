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طقس ثالث أيام العيد.. أمطار رعدية وسحب على عدة مناطق بينها الرياض

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طقس ثالث أيام العيد.. أمطار رعدية وسحب على عدة مناطق بينها الرياض طقس ثالث أيام العيد.. أمطار رعدية وسحب على عدة مناطق بينها الرياض
الأرصاد: ارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط  إلى مائج

طقس ثالث أيام العيد.. أمطار رعدية وسحب على عدة مناطق بينها الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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