الأسبوع في 8 صور: الحجيج يؤدون مناسكهم.. والمتنزهون يستمتعون بالأجواء الصيفية

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وفيه يؤدي الحجيج من 160 جنسية شعائر ومناسك الحج في خشوع وأمان واطمئنان في المشاعر المقدسة، بينما يستمتع المتنزهون في أنحاء العالم بالأجواء الصيفية على الشواطئ وضفاف البحيرات.

1-الحجاج يطوفون حول الكعبة متباعدين، وفي تناسق وتناغم عاليَيْن لمنع تفشي كورونا بينهم.

2- الحجاج من على قمة جبل الرحمة يحمدون الله أن منّ عليهم بحج هذا العام.

3- حاجَّة لم تتمالك دموعها وهي تدعو الله على صعيد عرفات في خشوع ورهبة.

4- منظر هادئ لبحيرة فولفجانج في سانت فولفجانج بالنمسا.

5- يستمتع الناس بالأجواء على أحد شواطئ ريو دي جانيرو بالبرازيل.

6- متنزهون يستمتعون بمياه البحر الأحمر الصافية بالوجه في منطقة تبوك.

7- قوس قزح وسُحب عملاقة يشكلان لوحة جمالية في سماء دورتموند بألمانيا.

8- دب أسود يأخذ قيلولة في ظل طقس الصيف الحار بالولايات المتحدة.