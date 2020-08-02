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.. "كوشتريم" يشكر بالعربية والكوسوفية جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج

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بالفيديو.. "كوشتريم" يشكر بالعربية والكوسوفية جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج .. "كوشتريم" يشكر بالعربية والكوسوفية جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج
قال: قدمتُ للمملكة ضمن طلاب المنح الدراسية.. وقبولي بالحج منحة من الله

بالفيديو..

عبَّر الحاج كوشتريم عثماني من دولة كوسوفا، الذي قَدِم للمملكة ضمن طلاب المنح الدراسية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الذي كان السبب بعد الله في تأديته الركن الخامس من أركان الإسلام هذا العام، واصفًا قبوله بالحج بالمنحة من الله -عز وجل-، وسائلاً الله القبول ومغفرة الذنوب.

وقدم "كوشتريم" التهنئة المقرونة بالدعاء للملك سلمان - حفظه الله - باللغتين العربية والكوسوفية، منوهًا بالجهود التي قدمتها القيادة الرشيدة في الحج الاستثنائي، وتقديم كل التسهيلات والخدمات من أجل صحة وسلامة الحجاج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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