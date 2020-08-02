موجز "سبق": للعيد فرحتان بسلامة خادم الحرمين.. ومؤشرات إيجابية على قرب انحسار "كورونا"

★ ★ ★ ★ ★

نجاح المملكة في التقريب بين الفرقاء اليمنيين.. والحجيج يؤدون مناسكهم في أمان واطمئنان

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إعلان الديوان الملكي مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية ليضفي فرحة وبهجة على السعوديين والسعوديات في ليلة العيد.

فيما بدأ الحجيج الذين يمثلون نحو 160 جنسية في أداء مناسك الحج وشعائره في أمان واطمئنان، وتواصلت جهود الوزارات والهيئات المعنية لإنجاح موسم الحج لهذا العام، وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية في ظل جائحة كورونا، واقتصار الحج على أعداد محدودة؛ للسيطرة على الفيروس المتفشي في أرجاء العالم، وهو ما دعا منظمة الصحة العالمية لتجديد ترحيبها وشكرها المملكة على تحديد أعداد الحجاج لهذا العام.

كما أظهرت أحدث إحصائيات وزارة الصحة عن تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات التعافي، كمؤشرات إيجابية على قرب انحسار الفيروس التاجي في المملكة.

ومن الأحداث التي شهدها الأسبوع أيضًا، نجاح المملكة في تقديم آلية لتسريع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما وجد ترحيبًا دوليًا كبيرًا بنجاح السعودية في التقريب بين الفرقاء.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:

فرحة العيد تكتمل

جاء إعلان الديوان الملكي مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية ليضفي فرحة وبهجة على السعوديين والسعوديات في ليلة العيد، عبروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التغريدات، كما نظم عددٌ من المواطنين قصائد شعر فرحًا بأن منّ الله على خادم الحرمين بالشفاء.

https://sabq.org/hgDZnB

الحجيج يؤدون مناسكهم

أدى الحجاج الذين يمثلون نحو 160 جنسية مناسك الحج في أمان واطمئنان بعد أن وفرت لهم المملكة شتى سبل الراحة، وتواصلت جهود الوزارات والهيئات المعنية لإنجاح موسم الحج لهذا العام، وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية في ظل جائحة كورونا، واقتصار الحج على أعداد محدودة؛ للسيطرة على الفيروس المتفشي في أرجاء العالم.

فيما تواصلت جهود وزارة الداخلية كذلك لمنع المخالفين وممن لا يحملون التصاريح اللازمة للحج من الوصول إلى المشاعر المقدسة في ظل تأهب أمني عالي المستوى.

https://sabq.org/5RnydX

https://sabq.org/WrnFxt

https://sabq.org/3LmhNk

https://sabq.org/LySTBK

https://sabq.org/qhMtWT

https://sabq.org/zBkwKG

https://sabq.org/jPgHLm

https://sabq.org/M6JZWF

تهنئة ملكية

وكعادته في توجيه كلمة للمسلمين في المناسبات والأعياد، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- المواطنين وعموم المسلمين بعيد الأضحى المبارك متمنيًا أن يكون أول بشائر الخير، كما كتب على صفحته الرسمية على "تويتر" مهنئًا، وسائلاً الله أن يتقبل الله من الحجاج حجهم.

https://sabq.org/pCRSrV

https://sabq.org/dqLVJc

المملكة تنجح في تسريع وتيرة اتفاق الرياض

نجحت المملكة في تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بعد أن قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريعه، وهو ما وجد ترحيبًا دوليًا كبيرًا بنجاح السعودية في التقريب بين الفرقاء.

https://sabq.org/NTbHy7

https://sabq.org/8PK5fJ

الصحة العالمية ترحب بتحديد أعداد الحجاج

جددت منظمة الصحة العالمية ترحيبها بالقرار الذي اتخذته المملكة حول تحديد أعداد حجاج هذا العام؛ نظرًا لظروف جائحة كورونا كوفيد ١٩. ونشر أحمد المنظر المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تغريدة أعرب فيها عن ترحيب المنظمة بقرار المملكة، وحرصها على الحفاظ على سلامة الحجاج.

https://sabq.org/zZxwgs

المملكة تتعافى

أظهرت الكثير من المؤشرات الإيجابية تعافي المملكة من جائحة كورونا؛ إذ سجلت البلاد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات وارتفاع حالات التعافي، فضلاً عن عودة الحياة إلى طبيعتها المعهودة في الأسابيع الأخيرة.

https://sabq.org/YygzZn

"الكروز" تجوب البحر الأحمر

في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، تم الإعلان عن إطلاق رحلات السفن السياحية الفاخرة "الكروز" في البحر الأحمر ضمن موسم صيف السعودية "تنفس". وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت عن إطلاق الموسم خلال الفترة من 25 يونيو إلى 30 سبتمبر 2020، في عشر وجهات سياحية حول المملكة.

https://sabq.org/WtJ9Lw

أصداء آيا صوفيا

ما زالت أصداء وتداعيات القرار التركي بتحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد مستمرة، والذي كان في الأصل كاتدرائية بناها الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول، إذ بدأت الهند في إجراءات بناء معبد هندوسي جديد على أنقاض مسجد "بابري" الذي هُدم على يد متطرف هندي في عام 1992.

ومن ناحية أخرى، أثار اصطحاب الرئيس التركي أردوغان قياديًا بحزب العدالة والتنمية متهمًا بالتحرش وقتل فتاة أوزبكية في افتتاح آيا صوفيا مشاعر والدتها، التي ظهرت تبكي بحرقة في مقطع فيديو، أبكى الأتراك.

https://sabq.org/DhP2RF

https://sabq.org/2MYPXy