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.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

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بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف .. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف
"الشمري": إصابتي شرف ووسام عز في الذود عن أغلى وطن وأطهر أرض

بالفيديو.. أحد أبطال الحد الجنوبي بمشعر منى: رحلة الحج ميسَّرة.. والخدمات تفوق الوصف

أكد "أحمد الشمري"، أحد أبطال ميادين الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، أن ما تحقق خلال الحج هو تتويج للجهود الكبيرة التي قدمتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وهي محل تقدير جميع الحجاج.

وعبَّر الحاج "الشمري" عن سعادته بقبوله ضمن وفد الرحمن للحج الاستثنائي الذي توافرت فيه كل أسباب الراحة والطمأنينة والخدمات المتميزة التي قدمتها مختلف أجهزة الدولة للتيسير على الحجاج.

وبيّن "الشمري" أن الله شرفه بأن يكون أحد المدافعين بميادين الشرف والكرامة عن أقدس وأطهر البلاد، مشيرًا إلى أن إصابته هي وسام شرف وعز يفتخر به.

وقدم أحمد الشمري الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على دعمهما السخي، وجهودهما في إنجاح الحج، وتمكين الحجاج من أداء الركن الخامس في أجواء إيمانية وروحانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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