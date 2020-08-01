بحضور "ابن نافل" وعدد من اللاعبين.. الهلال يفتتح متجره الجديد

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وسط حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، افتتح نادي الهلال متجره الرسمي في الرياض اليوم السبت، بالتعاون مع شركة "Steam"، وذلك بوجود فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الأزرق. وجاء الافتتاح قبل 4 أيام من مباراة فريقه الأول لكرة القدم المرتقبة أمام النصر في استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الأربعاء المقبل.

وشهد حفل تدشين المتجر حضور نجوم الفريق الأول، وأيضًا الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق.

وتبلغ مساحة المتجر الجديد "موج" لبطل دوري أبطال آسيا 1500 متر مربع، ويقع على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول مقابل جامعة الملك سعود، ويقدم خدمات متنوعة، مثل منطقة كبار الشخصيات، والإكسسوارات كافة الخاصة بالنادي، مع طباعة القمصان الخاصة.