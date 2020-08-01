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"الشؤون الإسلامية" توزع بطاقات لتصفح المكتبة الإلكترونية للحجاج

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"الشؤون الإسلامية" توزع بطاقات لتصفح المكتبة الإلكترونية للحجاج "الشؤون الإسلامية" توزع بطاقات لتصفح المكتبة الإلكترونية للحجاج
تحوي أكثر من 3 آلاف إصدار تفيد كل مسلم مقدمّة بلغات متعددة

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة المطبوعات والبحث العلمي، بطاقات لباركود خدمة التصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوعة وبحوثها العلمية، عبر المكتبة الإلكترونية التي تزيد على 3000 مطبوعة لجميع حجاج بيت الله الحرام خلال وجودهم بالمشاعر لتمكينهم من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية الشرعية والتي تهم المسلم وبلغات عالمية وفق منظومة إلكترونية متطورة.

تأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع الوزارة للنشر الإلكتروني للوزارة التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030، في إطار توجيهات ودعم وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على تقديم خدمات نوعية ومميزة ضمن رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.

يذكر أن وكالة المطبوعات والبحث العلمي بالشؤون الإسلامية، توفر من خلال خدمة المكتبة الإلكترونية إمكانية الحصول على جميع إصداراتها إلكترونياً عبر بوابة الوزارة بأكثر من 45 لغة عبر هواتفهم المحمولة.

وحظيت هذه الخدمة التي وفرتها الشؤون الإسلامية للحجاج خلال موسم الحج الاستثنائي بإشادة كبيرة في ظل جائحة كورونا الذي تتطلب فيها تحقيق التباعد الاجتماعي في جميع الأعمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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