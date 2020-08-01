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محاضرة توعوية حول عن بعد لنزلاء "سجون الجوف"

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لرفع درجة الوعي وتبنّي الممارسات السليمة التي تدعم الصحة العامة

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء

نظمت مديرية السجون بمنطقة الجوف بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلةً بإدارة الصحة العامة محاضرة توعوية عن بعد للنزلاء حول الوقاية من ، بمقر إدارة سجن سكاكا وإدارة سجن القريات.

وتهدف المحاضرة إلى بث الثقافة الصحية للنزلاء عن مرض "كورونا المستجد" وكيفية الوقاية منه بما يضمن سلامتهم.

وخلال المحاضرة يتطرق مدير الأمراض المعدية ونواقل المرض الدكتور فتحي سعيد إلى العديد من النصائح والتوجيهات التي توصي بها وزارة الصحة لتجنب الإصابة بهذا المرض، ومنها التأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين والالتزام بالعادات الصحية، وتم خلال المحاضرة الإجابة على جميع استفسارات وأسئلة النزلاء فيما يتعلق بالصحة العامة.

وفي ختام المحاضرة، أكد مدير إدارة السجون بمنطقة الجوف العميد عبد الله بن محمد العتيبي على أهمية ما تقوم به الجهات المتعاونة من دور إيجابي ومثمر يُظهر حرصها على مد جسور التعاون المشترك لرفع درجة الوعي وتبنّي الممارسات السليمة التي تدعم الصحة العامة.

محاضرة توعوية حول فيروس كورونا عن بعد لنزلاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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