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.. مُسنّ يمني: الجالية اليمنية شاركت السعوديين فرحة شفاء الملك

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بالفيديو.. مُسنّ يمني: الجالية اليمنية شاركت السعوديين فرحة شفاء الملك .. مُسنّ يمني: الجالية اليمنية شاركت السعوديين فرحة شفاء الملك
قال: قضيت 46 عاماً بالسعودية.. وخادم الحرمين أب وقائد خدم الإسلام

بالفيديو.. مُسنّ يمني: الجالية اليمنية شاركت السعوديين فرحة شفاء الملك

أكد حسن بن عبدالله الريمي مسن يمني مقيم بمكة المكرمة منذ 46 سنة أن نبأ شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أفرح الجميع، مؤكدًا أن الجالية اليمنية شاركت السعوديين هذه الفرحة الغامرة، مشددًا على أن الملك سلمان أب للجميع وقدم خدمات جليلة للإسلام لا ينكرها إلا جاحد ومريض.

وقال "الريمي" عبر مقطع لـ"سبق": تلقينا جميعاً خبر خروج خادم الحرمين الشريفين بالفرح والسرور ونسأل الله له طول العمر والعافية، وإن اليمنيين يكنون للملك سلمان كل تقدير؛ فهو أب وجار وقدم الكثير لأبناء اليمن.

وكان نبأ شفاء وتعافي خادم الحرمين الشريفين قد لامس قلوب أبناء المملكة والمقيمين فيها، والذين ترجموا ذلك بملايين رسائل التهنئة والتبريكات للقيادة الرشيدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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