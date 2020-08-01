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"مدني نجران" يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

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"مدني نجران" يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار "مدني نجران" يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
على ضوء التنبيه الذي أصدرته هيئة الأرصاد وحماية البيئة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار، وذلك على ضوء التنبيه الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران.

وأهابت المديرية بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول والبقاء في المنزل قدر الإمكان، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات.

وأكدت ضرورة عدم عبور الأودية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم وحدهم بالقرب من المواقع الخطرة، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك تجنب الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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