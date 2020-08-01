"ثقافة جدة" تعلن أسماء 6 فائزين بمسابقة في قلب الحدث

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ضمن مبادرات مُلتقى مكة

أعلنت اللجنة المنظِّمة لمبادرة "الثقافة في قلب الحدث في ختام فعالياتها أسماء الفائزين في مسابقة الشعر والقصَّة ‫والقراءة وعددهم 6.

وتأتي هذه المبادرة والتي أطلقتها جمعية الثقافة والفنون بجدة، بالشراكة مع عمادة شؤون المكتبات في جامعة الملك عبدالعزيز، والنادي الأدبي بجدة، ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي الرابع لتعزيز شعاره "كيف نكون قدوة"، والتي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة والفن والإسهام في بناء مجتمع مُتعلم ومُثقَّف يواجه التحديات بسلاح العلم والثقافة، حيث تميَّزت المبادرة في ظل الحجر المنزلي للمجتمع بسبب الجائحة العالمية لوباء "كورونا" باستخدام التقنية الحديثة لتفعيل المبادرة من خلال منصَّة إلكترونية تفاعلية صوتية (منصَّة أوديو كتاب عبر هذا الرابط www.audioketab.com)..

وتم تقييم المشاركات، حسب معايير خاصة، ووفقاً لشروط المشاركة؛ بأن تسلِّط النصوص الشعرية الضوء على الجائحة العالمية ودور المملكة الإنساني في مكافحة الوباء وتلاحم المجتمع مع القيادة.

وحصل على المركز الأول في مسار القراءة "حسين الحباب" والمركز الثاني "حنان الحامد" والمركز الثالث "وسام مبارك فيما حصل على المركز الأول في مسار الشعر "عبد الرحمن باجنيد" والمركز الثاني "عمار البطحاني" والمركز الثالث "عبد الرحمن الأنصاري"، بينما حصل على المركز الأول في مسار القصة القصيرة "سهيلة نور ولي" والمركز الثاني "إسراء ماجد" والمركز الثالث "أشواق عمر".

من جانبه أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح أن المبادرة حققت الأهداف المرجوة وكانت نتائجها مُبهجة معرباً عن شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على دعمه الدائم للمبادرات التي تُسهم في بناء الإنسان وتنمية المكان.