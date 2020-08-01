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صور.. عبور 18 شاحنة إغاثية سعودية منفذ الوديعة متوجهة لليمن

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امتدادًا للجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة للأشقاء

صور.. عبور 18 شاحنة إغاثية سعودية منفذ الوديعة متوجهة لليمن

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 7 يوليو 2020م إلى 22 يوليو 2020م، تحمل على متنها 404 أطنان، و 162 كيلو غراماً من الأدوات والمستلزمات الطبية المتنوعة، والسلال الغذائية، و 36,589 كرتوناً من التمور، تستهدف هذه المساعدات محافظات: مأرب، وعدن، وحضرموت، وصعدة، والمناطق المحاذية لصعدة ونازحي صعدة في محافظة حجة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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