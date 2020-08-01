طبيب بيطري يتسبب في إغلاق مطبخين بمكة

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مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية

أغلقت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مطبخين مخالفين للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية اليوم على المطابخ والمسالخ الواقعة ضمن نطاق البلدية للتأكد من سلامتها.



وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن المخالفات المرصودة تستوجب الإغلاق الفوري، والتي تنوعت بها المخالفات بين تدني مستوى النظافة العامة، وعدم توفر طبيب بيطري للإشراف على سلامة المذبوحات، وعدم نقل مخلفات الذبح والتخلص منها بالطرق الصحية المتبعة، إضافة إلى عدم التقيد بإجراءات السلامة، مشيراً إلى إغلاق المطبخين المخالفين وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "الشنبري" أن الجولات الميدانية مستمرة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والتقيد بالأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية، والتأكد من تصحيح أوضاع المطابخ المخالفة، وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.