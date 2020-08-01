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حسرة وصدمة في الصحافة الإنجليزية بعد انسحاب من شراء نيوكاسل

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حسرة وصدمة في الصحافة الإنجليزية بعد انسحاب السعودية من شراء نيوكاسل حسرة وصدمة في الصحافة الإنجليزية بعد انسحاب من شراء نيوكاسل
جمهور مشجعي النادي يقولون إنهم "حائرون" و"حزينون" لانهيار الصفقة

حسرة وصدمة في الصحافة الإنجليزية بعد انسحاب السعودية من شراء نيوكاسل

وصفت الصحافة البريطانية قرار انسحاب المجموعة الاستثمارية بقيادة الصندوق الاستثماري السعودي من شراء "نيوكاسل" بـ"الصدمة" على الجمهور الرياضي لنيوكاسل والمدينة بكاملها.

وقال مدير نادي "نيوكاسل يونايتد" لي تشارنلي فيما نقلته بي بي سي البريطانية: مالك النادي مايك آشلي مازال ملتزماً بنسبة 100% بالعرض الذي تدعمه للاستحواذ على النادي.

وكانت المجموعة الاستثمارية التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي اقتربت من شراء النادي مقابل مبلغ 300 مليون جنيه استرليني قبل ان تعلن سحبها العرض بعد أن نفد صبرها جراء التأخيرات في إنجاز الصفقة.

وأشار تصريح "تشارنلي" الأخير إلى أن الصفقة قد يتم إحياؤها من جديد.

ويقول جمهور مشجعي النادي إنهم "حائرون" و"حزينون" لانهيار صفقة الاستحواذ.

وكانت المجموعة الاستثمارية التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "بي سي بي كابتل بارتنرز" و"روبن بروذرز" قد وافقت على صفقة لشراء النادي من آشلي في أبريل.

وأوضحت المجموعة الاستثمارية في بيان أن تأخير انجاز الصفقة يعني "أن الاتفاق التجاري بين المجموعة الاستثمارية ومالكي النادي قد بطل وأن عرضنا الاستثماري لا يمكن أن يستمر".

وقالت الخبيرة المالية أماندا ستيفلي، التي ترأس المجموعة الاستثمارية إن قرار الانسحاب كان "صادمًا" إذ كانت الصفقة ستوفر استثمارات في منطقة نيوكاسل.

وأضافت: نحن نشعر بأسى شديد لأجل جمهور النادي، ونشكرهم جداً، وأنا شخصياً أشكرهم على كل دعمهم.

إلى ذلك قالت صحيفة "ميرور" البريطانية ان العديد من مشجعي نيوكاسل يعتبرون انسحاب المجموعة الاستثمارية بأنها فرصة ضائعة كانت ستقود الفريق لاستعادة امجاد النادي للوصول إلى صدارة اندية البريميرليغ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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