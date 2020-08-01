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وزير الخارجية الفرنسي يشيد بجهود المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

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وزير الخارجية الفرنسي يشيد بجهود المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وزير الخارجية الفرنسي يشيد بجهود المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض
أكدت أن الحل السياسي الشامل هو الوحيد لوضع حد للصراع في اليمن

وزير الخارجية الفرنسي يشيد بجهود المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

أشاد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان بجهود المملكة العربية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن الوزير لودريان أعرب عن تقديره لجهود المملكة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن الحل السياسي الشامل هو الوحيد لوضع حد للصراع في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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