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أمانة جدة تصدر 58 من طلبات تصاريح الذبح المؤقتة خلال العيد

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أمانة جدة تصدر 58 من طلبات تصاريح الذبح المؤقتة خلال العيد أمانة جدة تصدر 58 من طلبات تصاريح الذبح المؤقتة خلال العيد
مع الالتزام بالاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع "كورونا"

أمانة جدة تصدر 58 من طلبات تصاريح الذبح المؤقتة خلال العيد

أنهت أمانة جدة استقبال طلبات إصدار الذبح المؤقتة للمطابخ عن طريق بوابة الأمانة الإلكترونية خلال أيام 10، 11، 12، 13 ذي الحجة للعام الجاري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مع الالتزام بتطبيق كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي ، والاشتراطات البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني: تم إصدار 58 تصريح ذبح مؤقتاً بتطبيق الرقابة على المطابخ والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالموقع ومنها "توفير كاشف للحرارة للكشف الدوري على العاملين، وتغليف الذبائح في عبوات محكمة الإغلاق، وتوفير وسائل التعقيم والكمامات والقفازات على باب المطبخ، ووضع اللوحات التوعوية للزبائن والعاملين بالمطبخ، وتوفير صناديق مهملات خاصة لتجميع الكمامات والقفازات المستعملة خارج باب المطبخ، وعدم تحضير أي سلطات أو حلويات بداخل المطبخ، وتقديم المشروبات في علب مُحكمة والحرص على النظافة بالموقع بصفة دورية كل ثلاث ساعات".

وأكد "الزهراني" أنه تم تكليف مراقبي البلديات الفرعية بالقيام بجولات ميدانية خلال الفترة الصباحية والمسائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية، ومتابعة عمليات الذبح بصورة نظامية داخلها والتخلص السليم من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق، والتخلص منها يومياً في المكان المحدد من قبل البلدية وفق الآلية التي تحددها.أمانة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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