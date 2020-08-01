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عبر 390 شاشة.. بث مباشر لمحاضرات الدعاة في غرف الحجاج بمشعر منى

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عقب الصلوات وضمن خطط الوزارة بالمرحلة الثانية التي بدأت أول أيام التشريق

عبر 390 شاشة.. بث مباشر لمحاضرات الدعاة في غرف الحجاج بمشعر منى

يقوم دعاة الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإلقاء المحاضرات التوعوية والدروس العلمية عقب الصلوات المفروضة في مقر إقامة ضيوف الرحمن بمشعر منى، عبر 390 شاشة إلكترونية موجودة في غرف الحجاج تطبيقاً للبروتوكولات الصحية في تحقيق التباعد خلال المناشط الدعوية.

ويأتي ذلك ضمن خطط وبرامج الوزارة في المرحلة الثانية والتي بدأت في أول أيام التشريق، وتضم محاضرات توعوية ودروس علمية وخدمة الافتاء، بمشاركة عدد من الدعاة، كما يتم ترجمتها إلى لغات عالمية .

وتتنوع الموضوعات التي يلقيها الدعاة للحجاج عبر الشاشات، عن أعمال الحاج اليومية وفضائل وأحكام الحج، والدعاء وفضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله ومظاهر التوحيد في الحج، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، وأثر الحج على المسلم، إلى جانب التنويه بجهود المملكة في تسخير كل الإمكانيات لسلامة وأمن ضيوف الرحمن.


يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقدم العديد من البرامج الدعوية لتوعية الحجاج خلال حج هذا العام؛ حيث تأتي من منطلق التعاون بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، بمتابعة وإشراف مباشر من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية في حج هذا العام الاستثنائي.

عبر 390 شاشة.. بث مباشر لمحاضرات الدعاة في غرف الحجاج بمشعر منى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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