ضيوف الرحمن يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

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وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية

توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك -أول أيام التشريق- إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.



ويمضي ضيوف الرحمن أول أيام التشريق في مشعر منى وهم ينعمون برعاية الله، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - بعون الله تعالى- من أمن وأمان واطمئنان وتكامل في الخدمات ليؤدوا حجهم بسلام آمنين.مشعر منى فريضة الحج