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"الدارة" تنشر صورة تاريخية لرمي الجمرات.. هكذا كان قبل 86 عامًا

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"الدارة" تنشر صورة تاريخية لرمي الجمرات.. هكذا كان قبل 86 عامًا "الدارة" تنشر صورة تاريخية لرمي الجمرات.. هكذا كان قبل 86 عامًا
بالأبيض والأسود تعود إلى عام 1352هـ تظهر الحجاج أثناء الرمي

نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية تعود إلى عام 1352هـ /1934م تظهر الحجاج أثناء رمي الجمرات في مشهد عمره 86 عاماً.


وبدأ ضيوف الرحمن اليوم رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي الاحترازات الوقائية من ؛ فيما واصلت الجهات الأمنية والحكومية المعنية مباشرة مهامها لتوفير جميع الخدمات للحجاج خلال إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، وكذلك تنظيم أدائهم لشعيرة رمي الجمرات.دارة الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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