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تعلن الانتهاء من تطوير لقاح ضد كورونا وتكشف موعد بدء عمليات التطعيم السكاني

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روسيا تعلن الانتهاء من تطوير لقاح ضد كورونا وتكشف موعد بدء عمليات التطعيم السكاني تعلن الانتهاء من تطوير لقاح ضد كورونا وتكشف موعد بدء عمليات التطعيم السكاني
وزير الصحة: بعد التسجيل سيتم استخدامه مع العاملين في القطاع الطبي وفي المدارس أولًا

روسيا تعلن الانتهاء من تطوير لقاح ضد كورونا وتكشف موعد بدء عمليات التطعيم السكاني

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن انتهاء التجارب السريرية في مركز غامالي للقاح ضد فيروس كوفيد-19.

وقال الوزير للصحفيين اليوم: "تم إنجاز الاختبارات السريرية على لقاح ضد عدوى الفيروس التاجي، التي طورها مركز غامالي الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة. ويجري إعداد الوثائق الضرورية لتسجيل اللقاح رسميًّا".

ووفقًا للوزير، سيتم استخدام هذا اللقاح بعد تسجيله، لتطعيم العاملين في القطاع الطبي وفي المدارس في المقام الأول.

وأكد الوزير، أن عملية الإنتاج التجاري للقاح ستبدأ في أكتوبر المقبل.

ومن جهة أخرى، شهدت استقرارًا في معدل الإصابة بفيروس كورونا على أساس يومي، مع تسجيل 5462 حالة اليوم السبت مقابل 5482 أمس الجمعة؛ فيما تراجع عدد الوفيات الجديدة من 161 أمس إلى 95 اليوم.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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