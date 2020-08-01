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طرق صبغ الشعر

طرق صبغ الشعر يمكنك القيام به من في صالون أو من صندوق في المنزل أو من خلال رذاذ مؤقت اللون ومع ذلك يمكن أن تحتوي أصباغ الشعر التقليدية على مواد كيميائية سامة ومدمرة مثل الأمونيا أو البارابين إحدى طرق تجنب هذه المواد الكيميائية هي من خلال صبغات الشعر الطبيعية والتي غالبًا ما تستخدم المكونات التي قد تكون لديك بالفعل في المنزل ويمكنك تجريب طرق صبغ الشعر بالوصفات الطبيعية التالية إذا كنت تبحث عن طرق بديلة لتلوين شعرك.

طرق صبغ الشعر

صبغ شعرك هو طريقة سريعة وسهلة نسبيًا لتغيير مظهرك بشكل جذري على الرغم من أن الكثير من الناس قلقون بشأن وفرة المواد الكيميائية في منتجات الصالون إذا كنت تريد صبغ شعرك باستخدام طرق أكثر طبيعية فهناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكنك القيام بها يمكنك تفتيح الشعر باستخدام منتجات مثل الليمون أو العسل يمكنك أيضًا تعزيز لون شعرك الحالي بمجموعة متنوعة من الأعشاب والشاي والمساحيق.

طرق صبغ الشعر بالقهوة

تعمل القهوة بشكل رائع إذا كنت تتطلع إلى أن تصبح أغمق أو تغطي الشعر الرمادي أو تضيف أبعادًا إلى أشجار الظلام قم ببساطة بتحضير قهوة قوية واتركه يبرد ثم امزج كوبًا مع كوبين من مكيف الإجازة و 2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة يوضع على شعر نظيف ويترك لمدة ساعة إذا كنت تستخدم خل التفاح لشطفه فسيساعد اللون على الاستمرار لفترة أطول قد تحتاج إلى تكرار العملية عدة مرات لرؤية نتائج ملحوظة.

طرق صبغ الشعر بالشاي

مثل القهوة يمكن أن يساعدك الشاي الأسود على أن يصبح أغمق ويمكن أن يساعد أيضًا في تغطية الشعر الرمادي إذا كان شعرك أخف هناك أنواع أخرى من الشاي يمكنك استخدامها يُنصح باستخدام البابونج على سبيل المثال للشقراوات بينما قد يعمل الرويبوس مع حمر الشعر.

ضع في اعتبارك أن الشاي يعمل بشكل أفضل مع لونك الطبيعي لن تتمكن من تحويل الشعر الأشقر إلى الشعر البني أو الأسود لكن الشاي الأسود يمكن أن يغمق الشعر الأشقر ويمكن للبابونج تفتيحه خاصة إذا كنت تجلس في الشمس أثناء وجودك فيه كلما تركت الشاي على الشعر لفترة أطول كلما كان اللون أكثر وضوحًا يمكنك أيضًا تجربة التطبيقات المتكررة.

المفتاح هو جعل الشاي عالي التركيز استخدم 3-5 أكياس شاي أو نفس الكمية تقريبًا في شاي سائل لكوبين من الماء يمكنك وضع الشاي المبرد على الشعر وحده أو مزجه مع البلسم كما هو مذكور في وصفة القهوة إذا كنت تسعى لتغطية الرمادية امزجها مع بعض المريمية الطازجة أو المجففة مما يساعد على فتح بصيلات الشعر اتركيه على الشعر لمدة ساعة على الأقل إذا كنت تريد المزيد من اللون حتى أن البعض يرتدون قبعة ويرتدون الشاي طوال الليل ثم يشطفون في صباح اليوم التالي تحقق من لونك لتحديد الشدة التي تحتاجها.

طرق صبغ الشعر بالأعشاب

اعتمادًا على اللون الذي تريده يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الأعشاب لتحقيق ذلك إليك بعض الاقتراحات اعتمادًا على لونك الطبيعي:

الشعر الأحمر: جربي آذريون وأزهار القطيفة وزهور الورد والكركدية لتعميق الظل الأحمر أو إضافة القليل من الإبرازات الحمراء التأثيرات تراكمية إذا واصلت استخدام الصبغة بانتظام فستلاحظ المزيد من الألوان اغلي الزهور في الماء لمدة 30 دقيقة صفيها ثم تركها تبرد ثم رشها أو صبها على الشعر واتركيها تجف في الشمس إن أمكن.

شعر أسود داكن: روزماري نبات القراص والمريمية كلها أعشاب رائعة للشعر الداكن يُترك المزيج على نار هادئة لمدة 30 دقيقة ثم يبرد يصفى ويرش أو يفرش في الشعر وسمح للجلوس حوالي ساعة يمكنك أيضًا استخدام الشطف يوميًا بعد الاستحمام التحلي بالصبر قد يستغرق الأمر عدة أيام حتى تلاحظ اختلافًا.

الشعر الأشقر: يعمل شاي البابونج ولكن يمكنك أيضًا تجربة بتلات الكالندولا القطيفة الزعفران وعباد الشمس لإخفاء اللون الرمادي جرب جذر الراوند في كوبين من الماء اتركه على نار هادئة واسكبه واسكبه على الشعر أضف الشاي الأسود إلى الألوان الداكنة أعلاه للمساعدة على استمرار اللون لفترة أطول يعمل النعناع البري على الألوان الفاتحة.

طرق صبغ الشعر بعصير البنجر والجزر

يمكن أن يضيف هذان العصيران صبغات حمراء طبيعية إلى لونك الحالي اعتمادا على اللون الذي تريده ويمكنك استخدام كل منهما بمفرده أو مزجهما معًا للحصول على لون أكثر احمرارًا استخدم المزيد من عصير البنجر شقراء الفراولة أو الأحمر الداكن أو الأحمر سوف ينتج الجزر برتقال محمرًا أكثر هدوءاً.

ولاستخدام عصير الجزر والبنجر ما عليك سوى وضع كوب من العصير على شعرك يمكنك أيضًا مزج بعض زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لترطيب الشعر الجاف في نفس الوقت مرريها ولفي الشعر ورمي قبعة الاستحمام واتركيها لمدة ساعة على الأقل تلطخ هذه العصائر ارتدي شيئًا لحماية بشرتك وملابسك اشطفي العصير واغلقي بخاخ خل التفاح إذا لم يكن اللون غامقًا بما يكفي كرر في اليوم التالي.

طرق صبغ الشعر بالحناء

الحناء هي واحدة من أكثر مكونات صبغة الشعر الطبيعية شعبية وهي شكل مسحوق من الأوراق التي تأتي من نبات الحناء تحتوي هذه الأوراق على صبغة تلوين طبيعية وفعالة تم استخدامها لآلاف السنين لصبغ الشعر والأظافر والجلد.

الحناء الطبيعية من تلقاء نفسها تخلق اللون الأحمر البرتقالي لذلك إذا رأيت منتجات تقدم ألوانًا أخرى تنتجها الحناء فلاحظ أن الشركات المصنعة قد مزجت الحناء بمكونات أخرى لتحقيق هذه الألوان حمر الشعر والسمراوات يبحثان عن القليل من أوبورن هم أفضل المرشحين للون الحناء كن حذرًا مع هذا يمكن أن تكون النتائج برتقالية أكثر مما تريد لذلك قد ترغب في خلط القليل من البابونج مع المعجون لترويض اللون.

لصنع صبغة شعر الحناء الخاصة بك امزج حوالي كوب واحد من مسحوق الحناء مع كوبين من عصير الليمون يمكنك أيضًا إضافة ملعقة كبيرة من الخل للمساعدة في تحرير اللون اتركيه لمدة 4-6 ساعات حتى يتكاثف. تنطبق على الشعر والمشط من خلال هذا فوضوي لذلك كن مستعدًا لف شعرك بغلاف بلاستيكي واتركه لمدة 2-3 ساعات قبل الشطف.

طرق صبغ الشعر بعصير الليمون

جربي عصير الليمون الطازج الذي تم رشه وفرشه عبر الشعر يترك لعدة ساعات إذا جلست في الشمس ستلاحظ المزيد من البرق يمكن أن تتمتع الشقراوات بمزيد من البرق من خلال المزج مع شاي البابونج

يعمل عصير الليمون ببطء لذا توقع تكرار الاستخدام عدة مرات قبل رؤية النتائج.

طرق صبغ الشعر بقشور الجوز

إذا كنت ترغب في الحصول على لون بني غامق فهذه هي الطريقة الطبيعية للذهاب للصباغ سحق قشور الجوز ويغلي لمدة نصف ساعة يبرد ويصفد ويوضع على الشعر إذا كنت ترغب في تغطية الرمادي يمكنك استخدام كرة قطنية للتطبيق فقط على تلك المناطق التي تحتاجها مرة أخرى كن حذرًا لأن هذه الصبغة ستصبغ كل شيء لذا اتخذ الاحتياطات اللازمة.

لإضفاء صبغة أكثر كثافة أعِد العصير المجهد إلى الحرارة واغلي حتى يغلي حتى يصل إلى ربع الحجم الأصلي دعه يبرد في الثلاجة صفيه إذا لزم الأمر وصب خلال الشعر لتوفير الوقت استخدم مسحوق الجوز بدلاً من الأصداف.